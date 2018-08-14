» «الداخلية»: القبض على 13 قياديًا إخوانيًا بالجيزة والبحيرة

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وزارة الداخلية

الإخوان

التحريض على التظاهر

توقيف 13 شخص

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، الثلاثاء، توقيف 13 شخصًا إثر اتهامهم بـ"التحريض على التظاهر والفوضى"، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى.

ووفق بيان للوزارة، تم توقيف 6 من قيادات الإخوان الهاربة بمحافظة سوهاج "جنوب" أثناء لقائهم في محافظة الجيزة، كما تم توقيف 7 آخرين بمحافظة البحيرة.

وأوضح البيان، أن معلومات توافرت بشأن اعتزام المقبوض عليهم عقد "لقاءات تنظيمية لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى، تزامنا مع ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية".

وأشار إلي أنه "عُثر بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية والوسائط الإلكترونية التي تحوي التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلي".

يذكر أن اليوم هو الذكرى الخامسة لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.


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