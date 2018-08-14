رسميًا.. عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر

14 أغسطس 2018 - 04:49 م

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم الاتقاق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية الاجتماع مع اتحاد الكرة وممثلي الأندية، على حضور الجماهير للمدرجات بداية من أول سبتمبر المقبل.

وأوضح "صبحي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن سيبدأ التدرج في حضور الجماهير في حدود 5 آلاف متفرج، مع عدد من التوصيات المهمة في هذا الشأن، والتي سيتم الالتزام بها.

ووجه الوزير الشكر لوزارتي الدفاع والداخلية، اللتين قدمتا الدعم الكامل للعمل على عودة الجماهير للمدرجات.

من جانبه طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تتضافر جهود مختلف الجهات من أجل نجاح عودة الجماهير لحضور المباريات، والظهور بصورة حضارية، تعكس الروح الرياضية في المنافسة، والتشجيع المنضبط، مع ضرورة التعامل بحسم مع أى خروج عن القواعد والضوابط الموضوعة.