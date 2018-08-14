» تصل لـ4000 جنيه.. زيادة في رواتب أطباء الأزهر

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جامعة الأزهر (أرشيفية)
جامعة الأزهر (أرشيفية)

محمد عبدالرحمن

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أطباء

مرتبات

الأزهر

أرسل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خطابا موجها للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، يتضمن قائمة بالزيادات المقررة لرواتب الأطباء والعاملين بجامعة الأزهر، وذلك تماشيا مع سياسة الجامعة لتحفيز العاملين وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتحسين الأداء.

وقال رئيس جامعة الأزهر، خلال الخطاب، إن ذلك يأتي فى ضوء التوجهات القومية برفع مستوى الدخل للعاملين بالقطاع الحكومي، وأخذا فى الاعتبار مراعاة الظروف الاقتصادية للعاملين من جهة أخرى.

وطلب المحرصاوي، من وزيرة التخطيط، الموافقة على زيادة الأجر المكمل للعاملين بجامعة الأزهر، حسب الكشف المرفق، الذى تضمن زيادة بالدرجة السادسة 2100 جنيه، والمدير العام 3000 جنيه، والموظف على درجة الامتياز 4000 جنيه.



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