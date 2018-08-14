» «فيس بوك» يوقع بسيارة شعار الداخلية المخالفة

14 أغسطس 2018 - 04:59 م

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على صاحب سيارة ميكروباص لوضعه شعار وزارة الداخلية على زجاج السيارة، وآخر صاحب سيارة ملاكى لطمسه لوحاتها.

وقالت الداخلية، فى بيان لها، إنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة تداول عدد من مستخدمى أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة سيارة ميكروباص قام قائدها بوضع شعار وزارة الداخلية على الزجاج الخلفى للسيارة، وصورة أخرى لسيارة قام قائدها بطمس لوحاتها المعدنية.

ومن خلال الفحص تبين أن السيارة الأولى، قام مالكها بوضع شعار وزارة الداخلية على الزجاج الخلفى وتحمل لوحات معدنية رقم (د ع ف 647) مسجلة باسم "محمد.ا.أ" مقيم بشارع ترعة الجبل بمنطقة الشرابية بالقاهرة، وتم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.

السيارة الثانية، قام مالكها بطمس لوحاتها، تبين أنها مسجلة باسم "عاطف.إ.ع"، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وتحمل لوحات معدنية أرقام (ل ق 6375) تم استدعاؤه وفحص السيارة من خلال اللجنة الفنية واتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.



