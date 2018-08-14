» الجيش يحرز مراكز متقدمة في المباريات الحربية الدولية

14 أغسطس 2018 - 05:00 م

أعلن العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اختتام فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018 بمشاركة العديد من الدول الصديقة والشقيقة والتى استمرت لعدة أيام بالدول المنظمة للمسابقات وباشتراك خمس فرق من القوات المسلحة المصرية.

وأوضح "الرفاعي" في بيان له اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، ألقى كلمة خلال حفل الختام عبر فيها عن شكره لجميع الفرق العسكرية المشاركة والمشرفين والمنظمين وجماهير هذه المسابقات، معرباً عن سعادته بمستوى الفرق المتنافسة الذى أظهر القدرة والمهارة على استخدام المعدات مشيراً إلى أن القوات المسلحة الروسية ترحب بالتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وتفقد وزير الدفاع الروسى المعرض الثقافى المصرى الذى نظم على هامش المسابقات يرافقه اللواء أركان حرب توحيد توفيق مساعد وزير الدفاع والذى حضر حفل الختام ممثلاً عن وزارة الدفاع المصرية، ونقل مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للدول المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للمسابقات كما وجه الشكر للفرق المصرية المشاركة على الأداء المتميز الذى يعبر عن عراقة ومكانة القوات المسلحة المصرية وإنضباطها بين مختلف الدول.

وتضمن حفل الختام تنفيذ المسابقة الختامية لفرق الدبابات للدول المشاركة وعرضاً لفريق الألعاب الجوية الروسى، أعقب ذلك عروض فنية لفرقة الكسندروف التابعة للجيش الروسى التى قدمت العديد من الأغانى الوطنية جسدت تاريخ الجيش الروسى وتاريخ المباريات الحربية الدولية، كما تم تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى مختلف المسابقات.

وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات، حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المشارك فى مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية على المركز الأول فى المرحلة الثانية للمسابقة والمركز الثانى فى الترتيب العام بعد الصين متفوقاً على دول روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزباكستان وباكستان، وأشاد قائد القوات البرية للجيش الصينى بالفريق المصرى موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتخطيط الجيد للمسابقة.

وحقق فريق قوات حرس الحدود المشارك فى مسابقة "الصديق الوفى" المركز الثانى فى المسابقات الفردية على مستوى 32 لاعب وحقق فريق الرالى العسكرى المركز الثالث فى المسابقات الفردية، كما حققت باقى الفرق المصرية مراكز متقدمة بين العديد من الدول المشاركة وسط إشادة بالإنضباط والإستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة.

تأتى المشاركة المصرية فى إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون التى تربط القوات المسلحة المصرية مع نظرائها من الدول الصديقة.

وحضر الحفل الختامى للمسابقات عدد من القادة العسكريين لجيوش الدول المشاركة إلى جانب الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بروسيا والصين.