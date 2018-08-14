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إخلاء سبيل أحمد جلال إبراهيم في واقعة تغيير العملة بالزمالك

قضايا وحوادث

احمد جلال يُساند الزمالك امام بتروجت
المستشار احمد جلال ابراهيم

متابعات :عبدالراضي الزناتي

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الزمالك

الاموال العامة

النيابة

المستشار احمد جلال

تغييرالعملة

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب مجلس إدارة نادي الزمالك بضمان محل وظيفته، في التحقيقات التي تجريها النيابة في واقعة تغيير العملة بنادي الزمالك خارج البنوك والمؤسسات الرسمية، وفق المحامي عمر هريدي، عضو هيئة الدفاع في القضية.

وقال المحامي عمر هريدي، في تصريحات صحفية له لبعض وسائل الإعلام، إن المجلس الخاص بمجلس الدولة رفع الحصانة عن "جلال" لتتمكن النيابة من سماع أقواله في التحقيقات.

ونوه عضو هيئة الدفاع، بأن النيابة، قررت في وقت سابق تجديد حبس محمد الشهاوي المدير المالي السابق لنادي الزمالك، وأمين خزينة النادي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية، إضافة إلى صرف 3 موظفين بالخزانة، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال (شهود بالقضية)، إضافة إلى إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو نادي الزمالك بكفالة 10 آلاف جنيه.

وتباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك منذ عدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي، وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك.

كان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بالتحقيق في وقائع تتعلق بوضع أموال النادي في حسابات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون.



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