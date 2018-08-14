  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
مدارس مصر (أرشيفية)

نواب: هكذا يتم التحايل لزيادة مصروفات المدارس الخاصة

أردوغان وترامب

«أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية

السيسي ونتنياهو

هكذا رد الوزراء الإسرائيليون على لقاء السيسي ونتنياهو

عقارات

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

جمارك السيارات ببورسعيد

إعفاءات جمركية للمصريين بالخارج

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

رسميًا.. عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر

عهد التميمي

عهد التميمي تختار محاميًا مصريًا لمقاضاة إسرائيل

«المترو» يبدأ مناورات إجلاء الركاب

«المترو» يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للعيد

سيارة مصرية تعمل بالهواء

إسرائيل تغار من اختراع مصري

استاذة اقتصاد تقدم روشتة نجاح للصندوق السيادي

الحياة السياسية

يمن الحماقي
الحماقي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

سيدة تطعن زوجها: كل يوم مع سيدة

#

بلاغ من "الهضبة" لسرقة حساب ابنته

#

رجل عمره 65 سنة يفجر نفسه في ملعب ببلجيكا .. ما السر؟

#

بلاغ يتهم خالد منتصر بازدراء الأديان

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،عن  وجود أكثر من 4100 قطعة أصول غير مستغلة في مصر ، تتجاوز قيمتها التريليون جنيه كقيمه مبدئية، ووزعت القطع ما بين" أراض - ومبان غير مستغلة تابعة للمحافظات".

 وأكد أنه بعد إتمام عملية الحصر التي تقوم بها وزارة التخطيط، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها، ستقوم اللجان المختصة،والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لكافة الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن فكرة إنشاء الصناديق السيادية في العالم بدأت مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم في عام 2008.

وأشارت الحماقي "للمصريون" إن فكرة إنشاء الصندوق السيادي في مصر هي فكرة جيدة للنهوض بالاقتصاد المصري وخروجه من كبوته لأنه هناك الآلاف من الأصول الغير مستغلة في مصر خاصة في وزارة قطاع الأعمال ويجب استغلالها جيدا.
وأكدت الحماقي أن دور الصندوق السيادي في مصر سيكون دور تخطيطي وفني لإدارة وتشغيل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة وسيتبع الصندوق السيادي  إداريا رئاسة مجلس الوزراء وسيضم خبراء في الاقتصاد والتمويل والإدارة والتحصيل المالي والاستثمار ".

وشدد الحماقي أن الصندوق سيشرف من الناحية الفعلية علي كافة أصول الدولة ورسم خطط فنية واقتصادية لكل الوزارات التابع لها الأصول الغير مستغلة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول واستغلالها بالشكل المناسب لان قيمة هذه  الأصول قد تتعدي التريليون جنيه .

وأكدت الحماقي انه لا يمكن بشكل من الأشكال ضم كل الأصول المستغلة إداريا إلي إدارة الصندوق السيادي لأنه سيمثل عبئ إداري عليه بل ستظل الأصول الغير مستغلة تتبع الوزارات إداريا لكن فعليا ستقوم إدارة الصندوق السيادي بإدارتها فنيا واقتصاديا ووضع خطط لكل وزارة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الغير مستغلة بمعني أن دوره سيكون فني وإشرافي وتوجيهي لهذه الأصول الغير مستغلة .

وأضافت الحماقي أن فكرة الصندوق السيادي مطبقة في العديد من دول العالم علي رأسها الصين والتي تمكنت بشكل كبير من تعظيم الاستفادة من الصندوق السيادي لها.
 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار متهم داخل قسم شرطة التجمع الأول
» «يديعوت»: ماراثون مفاوضات بالقاهرة وتسهيلات إسرائيلية لغزة
» «فيسبوك» يبث مباريات الدوري الإسباني بالمجان
» 54 متهمًا و30 قضية حصيلة الأموال العامة في أسبوع
» الجيش يحرز مراكز متقدمة في المباريات الحربية الدولية
» إخلاء سبيل أحمد جلال إبراهيم في واقعة تغيير العملة بالزمالك
» مصر تعزي إيطاليا في ضحايا انهيار «جسر جنوة»
» «فيس بوك» يوقع بسيارة شعار الداخلية المخالفة
» عزل قضاة بأمريكا لتجديد مكاتبهم
» تصل لـ4000 جنيه.. زيادة في رواتب أطباء الأزهر
» «الداخلية»: القبض على 13 قياديًا إخوانيًا بالجيزة والبحيرة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:14 م

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها