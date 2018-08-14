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انتحار متهم داخل قسم شرطة التجمع الأول

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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أقسام الشرطة

انتحر متهم داخل قسم شرطة التجمع الأول، بعد القبض عليه لاتهامه في واقعة سرقة.

وأكد مصدر أمني  حسب ما نشر في موقع "مصراوي"، أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم في واقعة سرقة، وتم إيداعه غرفة بالدور الثاني حيث وحدة البحث الجنائي بالقسم لحين تحرير محضر والتحقيق معه، مشيرًا إلى أن أفراد الشرطة حين قاموا باستخراجه لعرضه على ضابط المباحث عثروا عليه جثة هامدة بعدما شنق نفسه.

وتابع المصدر، بالفحص تبين أن المتهم قام بربط فانلته الداخلية بالـ"جنش" في السقف و شنق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



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