الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي في «نيوم»

14 أغسطس 2018 - 06:00 م

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في "نيوم" الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء بهذه المناسبة.

وتضم منطقة "نيوم" أضخم مشروع سعودي يمتد على 3 دول، أطلقه ولي العهد السعودي في أكتوبر 2017.