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رئيس «المؤتمر»: هذه أهداف حكومة الشباب

الحياة السياسية

عمر صميدة
رئيس حزب المؤتمر

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شكل حزب "المؤتمر" ما يسمى بـ "حكومة الشباب"، بمشاركة 7 أحزاب سياسية تضم إلى جانبه، الوفد، الحرية، مصر الحديثة، الغد، الجيل، والإصلاح والنهضة.

وترأس احمد مقلد القيادي بحزب "المؤتمر" حكومة شباب الأحزاب التي سيكون مقرها داخل الحزب.

وقال القبطان عمر صميدة، رئيس حزب "المؤتمر"، إن "حكومة شباب حزب المؤتمر ليست حكومة موازية، أو حكومة ظل للحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بل حكومة شبابية لتقديم مقترحات شبابية".

وأضاف لـ "المصريون": "حكومة الشباب ستتعاون مع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وستقدم لها أطروحات وحلولاً تساعدها على أداء عملها، وسيتم تقديمها عن طريق قيادة حزب المؤتمر ونواب حزبه بالبرلمان".

وأشار صميدة إلى أن "أعضاء حكومة الشباب التي يقودها حزب المؤتمر من أفضل الكفاءات الشبابية في مصر وهم أعضاء في اللجنة التنسيقية لشباب أحزاب مصر، وقدموا العديد من المشاريع الشبابية التي تم اعتمادها في المبادرات الشبابية التي اعتمدتها رئاسة الجمهورية".


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