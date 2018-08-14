  • الثلاثاء 14 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
السبسي

عالم أزهري يرد على الرئيس التونسي

خبير أمني يكشف أسباب انتشار الشائعات في مصر

مقترح بتشكيل «كيان» للرد على الشائعات

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

ثعابين

4 أشهر مصيف للثعابين.. و«العض مجاني»

خالد الجندي

«خالد الجندي»: رجال الجيش والشرطة ليسوا بشرًا مثلنا

حرائق

بالفيديو والصور.. عشيرة من الجن تحرق المنازل بأسيوط

أردوغان وترامب

«أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية

عقارات

الحكومة توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية

السيسي ونتنياهو

هكذا رد الوزراء الإسرائيليون على لقاء السيسي ونتنياهو

جمارك السيارات ببورسعيد

إعفاءات جمركية للمصريين بالخارج

بالفيديو.. طائرة تهبط اضطراريًا على طريق عام مزدحم

الصفحة الأخيرة

طائرة تهبط اضطراريًا على طريق عام مزدحم
طائرة تهبط اضطراريًا على طريق عام مزدحم

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

هبوط طائرة تركية بالخرطوم تعرف على السبب

#

هجوم مسلح على نقطة إسعاف وسرقتها بالوادى الجديد

#

إسرائيل تعيد تشغيل طريق حدودي مع مصر مغلق منذ 2011

#

القشة.. وظهر «الفقير»

طائرة

هبوط اضطراري

طريق مزدحم

أفادت الشرطة الأمريكية بأن طائرة تجارية صغيرة قامت بالهبوط اضطراريا على طريق عام يعج بالسيارات في ولاية كاليفورنيا، ولكن دون أن ينجم عن الحادثة أي أضرار مادية أو بشرية.

وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن الطيار اضطر لتنفيذ الهبوط المحفوف بالمخاطر، لأنه واجه عطلا مفاجئا في محرك الطائرة الأوحد.

وكان على متن الطائرة التجارية شخصان فقط، أصيب أحدهم بجروح بسيطة خلال عملية الهبوط. ولكن الشرطة أكدت لاحقا أن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا بشرية، وكذلك أن ركاب السيارات المسافرة على الطريق العام بخير وسلامة.

وصورت الحادثة، صدفة، كاميرا سيارة عائلة كانت تسافر على الطريق العام أثناء اقتراب الطائرة، حيث أشار أفرادها إلى أن الطيار كان بارعا جدا في عملية الهبوط، حيث انتظر حدوث فجوة خالية من السيارات على الطريق، لكي يباشر بالهبوط فيها.

ومع نجاح الهبوط، قامت العائلة نفسها بالاتصال بخدمة الطوارئ للإبلاغ الفوري عن الحادثة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «أون سبورت» تجدد تعاقدات «زاهر» و«إمام» و«فضل»
» الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 15 شهرًا
» خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح
» انتحار متهم داخل قسم شرطة التجمع الأول
» «يديعوت»: ماراثون مفاوضات بالقاهرة وتسهيلات إسرائيلية لغزة
» «فيسبوك» يبث مباريات الدوري الإسباني بالمجان
» 54 متهمًا و30 قضية حصيلة الأموال العامة في أسبوع
» الجيش يحرز مراكز متقدمة في المباريات الحربية الدولية
» «المترو» يعلن حالة الطوارئ استعدادًا للعيد
» إخلاء سبيل أحمد جلال إبراهيم في واقعة تغيير العملة بالزمالك
» مصر تعزي إيطاليا في ضحايا انهيار «جسر جنوة»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»