«تموين المنيا»: استلام 22130 طلب إضافة مواليد

14 أغسطس 2018 - 07:54 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن مكاتب المنيا استلمت حتى يوم 10 أغسطس الجارى 22130 طلب إضافة مواليد على بطاقات التموين منذ بدء تسجيل المواليد الجديدة موزعة على 73 مكتب تموين بمراكز وقرى المحافظة.

وأضاف "يوسف"، فى تصريح لـ"المصريون" اليوم، الثلاثاء، أن إجمالي المواليد من هذه لطلبات بلغت 42199 مولود تم تسجيل 3657 طلبًا والباقى جارٍ تسجيله بمعرفة المختصين من العاملين بمكاتب تموين المحافظة.

ولفت إلى أن هناك مواليد تم تسجيلها من قبل على مكاتب التموين لكنها تقوم بصرف حصتها من الخبز فقط وتوقف نصيبها من المواد التموينية المقررة لكن سيتم إعادة تسجيلها من جديد، بحيث يتم إدراجها من أفراد الأسرة لصرف حصتها من رغيف التموين والسلع التموينية.

وأوضح أنه سيتم تنقيح كافة البطاقات بحيث يتم حذف الأسماء المكررة واستبعاد مزدوجى الصرف والمتوفين خلال مدة الإضافة التى تستمر حتى نهاية أكتوبر القادم على ن يتم بدء صرف المقررات التموينية من السلع والخبز عقب الانتهاء من عمليات الإضافة التى بدأت مع مطلع أغسطس الجارى.