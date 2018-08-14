«خالد الجندي»: رجال الجيش والشرطة ليسوا بشرًا مثلنا

14 أغسطس 2018 - 08:01 م

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن رجال الجيش والشرطة هم أكثر الناس عملًا بإخلاص في الدولة، معقبًا: "الناس دول مش بشر زينا، دول حاجة خارقة للعادة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الجيش والشرطة منفصلون تمامًا عن الكثير من الأحداث في البلد، متابعًا: "آجي أخش كمين آلاقي الضابط مش عارفني، 50 سنة خدمة في الإعلام والراجل مش عارفني، لأنه بيخدم في الشارع ليل نهار".

وأشار إلى أن معظم رجال الجيش والشرطة عندما يخرجون من الخدمة يُصابون بالمرض، لأنهم تعودوا على العمل وتنفيذ الأوامر.