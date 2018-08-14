ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

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تامر مرسي

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، اليوم الثلاثاء، 14 أغسطس 2018.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في التعاملات المسائية، ليصعد في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

كما واصل سعر الدولار استقراره في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أيضا في بنكي البركة والإسكندرية عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.

أما عن الصعيد العالمي، صعدت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين يواصل اليورو الخسائر دون 1.14 دولار، بالتزامن مع هدوء الموجة البيعية في العملة التركية.

وكانت أسواق العملات العالمية شهدت اضطرابات مؤخراً على خلفية الهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية التي تراجعت لأدنى مستوى في تاريخها بالأمس عند 7.2362 ليرة لكل دولار قبل أن تتعافى نسبياً اليوم.

وفي تعاملات اليوم، صعدت العملة المحلية لتركيا مقابل نظيرتها الرسمية بالولايات المتحدة بنسبة 7.4% ليهبط الدولار إلى 6.3737 ليرة.

واستفادت الليرة التركية من الخطوات التي اتبعتها الحكومة التي تم تشكيلها في الشهر الماضي من أجل حماية العملة في ظل تأكيد وزير المالية "بيرات البيرق" أنها ستصبح أقوى.


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