» «الصحة» توضح مصير طبيب بتر العضو الذكري لطفل

14 أغسطس 2018 - 09:38 م

علق محمد الهياتمي، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، على واقعة بتر العضو الذكري لطفل في مستشفى حكومي بمحافظة المنوفية بسبب خطأ طبي، قائلًا: "الأخطاء الطبية واردة مع أي طبيب، لكن المفروض لا تحدث أخطاء بالطريقة دي".

وأضاف "الهياتمي"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أنه تم التحقيق في الواقعة حتى الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، لافتًا إلى أن مستشفى الجامعة سترسل التقارير الخاصة بالطفل.

وتابع: أنه تم إجراء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة طبقًا للقانون من قِبل مجلس تأديب نقابة الأطباء ولجنة حالات الأخطاء المهنية في النقابة، مشيرًا إلى التحقيق مع إدارة المستشفى بالكامل.

وأكمل الهياتمي: "وبالنسبة للطبيب، فإن العقوبات تتدرج في هذا الشأن، حتى تصل إلى الإيقاف عن العمل".



