» لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"

14 أغسطس 2018 - 11:22 م

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على مساعدته السابقة في البيت الأبيض، وصاحبة كتاب "المعتوه: مشاهدة من بيت ترمب الأبيض" أوماروسا نيومان حيث وصفها بالكلبة.

وقال ترمب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها كلامه لنيومان "عندما تقرر أن تمنح فرصة لمخبولة بتوظيفها بالبيت الأبيض فأعتقد بأن الأمر لم ينجح، وما قام به ككبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي بطرد هذه الكلبة هو أمر جيد".



وكان ترمب قد وصف نيومان أمس الإثنين عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر بـ "الحمقاء"، وأن "طردها كان للمرة الأخيرة".



وأضاف "سبق أن طردت (نيومان) لثلاث مرات، وتوسلت لي (من أجل) وظيفة"، وقال إنها "توسلته والدموع في عينها".



وتابع ترمب هجومه على مساعدته السابقة بالقول: "الموظفون في البيت الأبيض يكرهونها، فقد كانت شريرة وليست ذكية" وفق تعبيره.



وتعتزم نيومان مساعدة ترمب السابقة لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، عرض كتابها الجديد كاملاً اليوم الثلاثاء، والتي تشكك فيه بقواه العقلية، وذلك وفق بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت مقتطفات من الكتاب.



وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكتاب تضمن حديثا لنيومان عن رؤيتها ترمب وهو "يبتلع وثيقة رسمية سرية"، في سياق تشكيكها في قواه العقلية.



كما يعرض الكتاب مزاعم حول ترمب باستخدامه إهانات عنصرية خلال تقديمه لبرنامج المسابقات "ذا أبرينتس"، كما زعمت أيضاً أن العلاقة بين ترمب وزوجته، ميلانيا ترمب سيئة، وأنها تتطلع للتقدم بطلب الطلاق منه.



من جهته يتهم البيت الأبيض نيومان بتلفيق قصص، بهدف جذب انتباه وسائل الإعلام، وبيع كتابها.

