تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

15 أغسطس 2018 - 12:01 ص

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، بإجراء مداخلة هاتفية مع الاستوديو التحليلي لقناة “بيراميدز”، والذي كان يستضيف نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، إلى جانب النجم الأيرلندي روبي كين وأحمد حسام ميدو.



وطلب آل الشيخ من مدحت شلبي، مقدم الاستوديو التحليلي، التوقف عن المزاح، بعدما قام بمطالبة رونالدينيو بقراءة أسماء لاعبي فريق بيراميدز بالكامل، فيما كان يبدو على البرازيلي الاستغراب.



وقال المستشار تركي آل الشيخ، إنه يجب الاستفادة من تواجد رونالدينيو بشكل مفضلا، موجهُا حديثه للبرازيلي، قائلا إن تلك هي طريقة المزاح في المنطقة العربية، وأنه يرغب أن يتعرف على رأي رونالدينيو في اللاعبين البرازيليين المتواجدين؛ كما طالبه بمراقبة اللاعبين المصريين المتواجدين في بيراميدز، لأنهم نخبة اللاعبين المصريين.



وأضاف مازحًا أنه يتمنى أن يستفيد بتواجده رفقة روبي كين، بالرغم من عدم حبه لروبي كين بسبب إحرازه عدد من الأهداف سابقا في المنتخب السعودي. وأكد أنه يرغب أن يتم الاستفادة من تواجدهم في المرات القادمة في دعم أكاديميات الناشئين في الوطن العربي، بخاصة رونالدينيو الذي يمتلك مؤسسة خيرية.



تابع آل الشيخ، أنه يرغب في مشاركة رونالدينيو في تلك الأعمال الخيرية، لتقديم ما يفيد كرة القدم في العالم عامة، والعالم العربي بشكل خاص.

