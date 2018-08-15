مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

15 أغسطس 2018 - 12:24 ص

أكدت فهيمة عبد الله، زوجة محمد عبد التواب، المريض الذي توفي وتردد أنه سُرقت قرنيته في مستشفى القصر العيني بالقاهرة، إن شهادة وفاة زوجها كتب فيها أنه توفي في المنزل.



وأوضحت “عبدالله” في مداخلة هاتفية في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي معتز الدمرداش على شاشة “النهار”، أن زوجها توفى في مستشفى القصر العيني، حيث تم نقله بعد ذلك للمغسلة الموتى في نفس المستشفى ومن ثم تم نقله إلى مشرحة زينهم، التي ظل فيها لليوم التالي.



علقت متسائلة كيف يتم كتابة أنه توفى في المنزل بعد كل هذه الإجراءات؟، مؤكدة أن “الموضوع عاوزينه يطبخ” على حد قولها، مُشيرة إلى أن سبب الوفاة مكتوب “قيد البحث”، متسائلة هل من المعقول أنهم لم يعرفوا أن سبب الوفاة هو سرقة القرنية حتى الآن؟.







