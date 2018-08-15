  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:22 ص
بحث متقدم
فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": قادة العالم يستغلون هذا الأمر لزيادة شعبيتهم

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

"رشوان": "السيسي" كان مدركًا لهذا الأمر الخطير

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية

فضيحة كبرى تلاحق رئيس جهاز المخابرات الألمانية

مصنع مغلق

أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق.. ونائب يطالب بإعادة تشغيلها

فيلم البريء

السينما تكشف المستور: فساد وانتهاكات

السبسي

عالم أزهري يرد على الرئيس التونسي

خبير أمني يكشف أسباب انتشار الشائعات في مصر

مقترح بتشكيل «كيان» للرد على الشائعات

خالد الجندي

«خالد الجندي»: رجال الجيش والشرطة ليسوا بشرًا مثلنا

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

آخر الأخبار

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى
زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»

#

تهديد ووعيد بين ضيوف الإبراشي

#

تصريح خطير من مسئول عن قرنية قصر العيني

#

نقيب أطباء الجيزة: «بناخد قرنيات الموتى من 50 سنة»

أكدت فهيمة عبد الله، زوجة محمد عبد التواب، المريض الذي توفي وتردد أنه سُرقت قرنيته في مستشفى القصر العيني بالقاهرة، إن شهادة وفاة زوجها كتب فيها أنه توفي في المنزل.
وأوضحت “عبدالله” في مداخلة هاتفية في حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي معتز الدمرداش على شاشة “النهار”، أن زوجها توفى في مستشفى القصر العيني، حيث تم نقله بعد ذلك للمغسلة الموتى في نفس المستشفى ومن ثم تم نقله إلى مشرحة زينهم، التي ظل فيها لليوم التالي.
علقت متسائلة كيف يتم كتابة أنه توفى في المنزل بعد كل هذه الإجراءات؟، مؤكدة أن “الموضوع عاوزينه يطبخ” على حد قولها، مُشيرة إلى أن سبب الوفاة مكتوب “قيد البحث”، متسائلة هل من المعقول أنهم لم يعرفوا أن سبب الوفاة هو سرقة القرنية حتى الآن؟.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيه
» شاهد.. أغرب ما فعاله "ميدو" عندما التقى "رونالدينيو"
» قصة مثيرة لناشط إيراني دخل السجن بسبب صورة
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار
» لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"
» «صحة النواب»: تقديم حوافز لمن ينجب طفلين فقط
» «أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية
» 4 أشهر مصيف للثعابين.. و«العض مجاني»
» بالفيديو والصور.. عشيرة من الجن تحرق المنازل بأسيوط
» «الصحة» توضح مصير طبيب بتر العضو الذكري لطفل
» فيديو.. ملكة زرار عن حلا شيحة: خلعت ستر الله عنها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية