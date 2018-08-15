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تعرض دورية من المخابرات اللبنانية لاعتداء إسرائيلي

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الجيش اللبناني يقتل قياديًا في "داعش"
الجيش اللبناني يقتل قياديًا في "داعش"

المصريون ووكالات

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أعلن الجيش اللبناني، أن دورية أمنية من مديرية المخابرات، تعرضت للاعتداء من قبل دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدورية الإسرائيلية ألقت 6 قنابل دخانية صوب دورية المخابرات، على نحو أدى إلى إصابة عنصرين بحالة اختناق، ونشوب حريق امتد إلى داخل الأراضي المحتلة.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني- في بيان مساء الثلاثاء – أن الدورية التابعة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني، كانت تتفقد أرضا بين النقطتين «B36» و«BP14» في بلدة رميش بمدينة بنت جبيل، قبل أن تتعرض للاعتداء من جانب الدورية العسكرية الإسرائيلية.
وأشار البيان إلى أنه تم على الفور الإبلاغ وحضور دورية من الجيش اللبناني وجهاز الارتباط في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» والدفاع المدني، وعملوا على إخماد الحريق من الجهة اللبنانية.

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