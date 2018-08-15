» حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيه

15 أغسطس 2018 - 01:36 ص

أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تدرس رفع سعر تذكرة الدخول لحديقة الحيوان ل 25 جنيها ليوم واحد في الأسبوع.



وأوضحت "محرز"، في مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، الثلاثاء، أن «تطوير حديقة الحيوان يحتاج إلى 100 مليون جنيه والحكومة رصدت 30 مليون جنيه ورفع السعر ليوم واحد فقط يهدف لتحسين الخدمات».

