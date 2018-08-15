مصر تشتري 420 ألف طن من القمح الروسي والروماني

15 أغسطس 2018 - 02:33 ص

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (حكومية)، الثلاثاء، إنها تعاقدت على شراء 420 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا.



ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت من خلال مناقصة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني للشحن خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.



وأوضح أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، أنه تم شراء 180 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني.

