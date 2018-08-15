  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:09 ص
بحث متقدم
السبسي

عالم أزهري لـ"السبسي": تذكر يوم لن تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون

فيديو.. "المسلماني" يكشف عن السيناريو "المرعب"

"المسلماني": قادة العالم يستغلون هذا الأمر لزيادة شعبيتهم

ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات

"رشوان": "السيسي" كان مدركًا لهذا الأمر الخطير

زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية

فضيحة كبرى تلاحق رئيس جهاز المخابرات الألمانية

مصنع مغلق

أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق.. ونائب يطالب بإعادة تشغيلها

فيلم البريء

السينما تكشف المستور: فساد وانتهاكات

السبسي

عالم أزهري يرد على الرئيس التونسي

خبير أمني يكشف أسباب انتشار الشائعات في مصر

مقترح بتشكيل «كيان» للرد على الشائعات

مصر تشتري 420 ألف طن من القمح الروسي والروماني

الحياة السياسية

استلام 1.265 مليون طن من القمح المحلي
استلام 1.265 مليون طن من القمح المحلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نقيب الصيادلة يفجر مفاجأة عن الأدوية التي يتعطاها المصريون

#

التعاقد على 420 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

#

مصر تشتري 420 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروماني

#

بالصور.. رفع 600 طن مخلفات بـ«طحا الأعمدة» بالمنيا

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (حكومية)، الثلاثاء، إنها تعاقدت على شراء 420 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت من خلال مناقصة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح روسي وروماني للشحن خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة، أنه تم شراء 180 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح روماني.
كما تعاقدت الهيئة في مناقصة منفصلة على شراء 180 ألف طن قمح روسي للشحن خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل، وفق المصدر ذاته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 300 قس كاثوليكي اعتدوا جنسيا على أطفال
» حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيه
» شاهد.. أغرب ما فعاله "ميدو" عندما التقى "رونالدينيو"
» قصة مثيرة لناشط إيراني دخل السجن بسبب صورة
» ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار
» لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"
» «صحة النواب»: تقديم حوافز لمن ينجب طفلين فقط
» «أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية
» 4 أشهر مصيف للثعابين.. و«العض مجاني»
» بالفيديو والصور.. عشيرة من الجن تحرق المنازل بأسيوط
» «الصحة» توضح مصير طبيب بتر العضو الذكري لطفل

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية