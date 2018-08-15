عالم أزهري لـ"السبسي": تذكر يوم لن تنفعك رئاسة ولا مال ولا بنون

15 أغسطس 2018 - 05:23 ص

أكد محمود مهنا - عضو هيئة كبار العلماء - أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ليس له أن "يشرع في دين الله" ، وذلك في تعليق له على مشروع قانون تونسي يساوي بين الرجل والمرأة في المواريث .



وقال مهنا في تصريح صحفي: "الذي شرع الميراث هو ملك الملوك وهو الله، وبلغنا هذا التشريع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لتونس ولا لرئيسها ولا للعالم كله، أن يشرع أو يبتدع في دين الله" حسب جريدة الشروق.



وأضاف: "هناك 33 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو تتساوى معه أو ترث ولا يرث، والرابح في النهاية هي المرأة لأن الرجل هو المكلف بتأسيس البيت وتكاليف الزواج، لكن هي لها ذمتها المالية الخاصة بها".



واستدرك: "أقول لرئيس تونس اقرأ كلام الله وتذكر يوم لن ينفعك فيه المال ولا البنون ولا الرئاسة".



