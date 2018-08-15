تعرف على نصيحة "رونالدينيو" لمحمد صلاح

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رونالدينيو

محمد صلاح

أشاد أسطورة منتخب البرازيلي "رونالدينيو" بنجمنا المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه "لاعب كبير جدًا ".

وقال "رونالدينيو" على هامش تحليل مباراة "بيراميدز" و طلائع الجيش : "محمد صلاح لاعب رائع ويملك فرصة أن يصبح هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي ، رغم أنه سيواجه صعوبة هذا الموسم بسبب وجود عدة لاعبين مميزين في الدوري مثل هاري كين و سرجيو أجويرو ".

وأضاف: "لقد قدم صلاح أفضل موسم يمكن للاعب أن يقدمه ، وأرى أنه يمكنه اللعب في أي دوري ، لكن من وجهة نظري ، الأفضل له أن يذهب للدوري الإسباني ، فهناك ستكون جنة بالنسبة له".

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