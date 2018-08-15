ملحوظة مثيرة عن مقتل تاجر مسيحي أشهر إسلامه بـ"فيصل"

15 أغسطس 2018 - 08:07 ص

استبعد الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - وجود أية أبعاد دينية وراء مقتل تاجر بشقته في منطقة "فيصل" بالجيزة ، بعد كشف التحقيقات تحوله من المسيحية للإسلام منذ 4 سنوات .



وقال "الغيطي" في برنامجه المذاع على فضائية "LTC" : "إذا افترضنا أن قتلة الرجل مجموعة من المتعصبين دينيًا سيطر عليهم الشيطان وجعلهم يقتلوه باسم الدين ، فلماذا سرقوا مصوغات قدرها نصف مليون جنيه من شقته؟ .. إذًا هذه عصابة تسرق باسم الدين ، والأمر لا علاقة له بأي دين ، والتحقيقات سوف تكشف كل شيء".



وكانت عصابة مكونة من 3 مجهولين اقتحمت شقة تاجر يُدعى "نبيل . ب" 52 سنة ، وقامت بأخذ زوجته والأطفال وحبستهم في غرفة منفصلة ، ثم انهالوا على الضحية طعنًا بـ"كطر" كان معهم ، حتى خرجت أحشاؤه من بطنه وتوفي في الحال .



ووتبين من تحقيقات النيابة الأولية برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة التى أجراها المستشار محمد عصام السمنودى وكيل أول النيابة ، أن المجني عليه كان مسيحيا ثم أسلم منذ 4 سنوات ولم يخبر أي من أفراد أسرته بهذا الخبر .



وباستدعاء زوجته ، أكدت صحة ما جاء في التحريات ، زاعمة أنها سمعت القتلة يؤنبون زوجها بدعوى أنه ترك دينه القديم وانتقل للإسلام "حسب صحيفة الشروق".



وباستدعاء شقيق الضحية ، أكد أنه لا يعلم أي شيء عن إسلام شقيقه ، وأن المعلومات المتوافرة لديه تفيد بأن شقيقه لم يترك دينه.



وتباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها للتوصل إلى الجناة ومعرفة الأسباب الحقيقية للجريمة.



