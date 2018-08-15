» وفاة إعلامي شهير إثر حادث مروع

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
توفي الإعلامي السعودي فهد الفهيد بعد أسبوع من دخوله في غيبوبة أثر تعرضه لحادث سير في مدينة "ستوك" البريطانية .
وفشلت جميع الإسعافات والعمليات التي أجريت له في العاصمة البريطانية لندن من إنقاذ حياته عقب حادث السير الذي تعرض له .
يُشار إلى أنّ الفهيد حاصل على شهادة ماجستير في التسويق من جامعة "برونيل" في لندن، وعمل في الصحافة وتقديم البرامج عبر قناة المجد الفضائية، وإذاعة الرياض، والقناة السعودية الأولى.
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