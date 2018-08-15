» وفاة فنان شاب عن عمر يناهز 22 سنة

15 أغسطس 2018 - 08:33 ص

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفني التركي بعد وفاة الممثل الشاب أوزهان توكنماز الذي ذاع صيته في مسلسل "حب بالإيجار".



توفي الممثل الذي يبلغ من العمر 22 عاما إثر حادث سير وقع له خلال قيادته لدرجاته النارية، بحسب الموقع التركي hurriyet.



وصدم أبطال المسلسل بعد سماعهم للخبر، فعلى الرغم من أنه لم يشارك بدور كبير فيه لكنهم حزنوا كثيرا لرحيلة في هذا العمر.



توكنماز شارك في المسلسل في دور شاب يعمل في شركة "عمر" وجسد دوره الممثل التركي باريش أردوتش.







أوزهان توكنماز ممثل شاب بدأ حياته بالمشاركة في إعلانات دعائية، ثم اتجه للمشاركة في مسلسلات تليفزيونية أشهرها "حب للإيجار".



مسلسل "حب للإيجار" واحد من المسلسلات التركية التي حققت نجاحا كبيرا سواء عند عرضه في تركيا أو في الوطن العربي وتسبب في شهرة كبيرة لأبطاله باريش أردوتش وإلتشين سانجو.

