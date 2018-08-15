الحلفاوي: هذا اجتهادي عن الذات الإلهية

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نبيل الحلفاوي

الذات الإلهية

ليس كمثله شيء

التذكير والتأنيث

قال الفنان نبيل الحلفاوي إن الذات الإلهية منزهة عن تصنيف المخلوقات ما بين التذكير والتأنيث فهو " ليس كمثله شيء".

وأضاف في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر " مش مسألة تفضيل.. الذات الإلهية منزهة أصلا عن تصنيفات المخلوقات ما بين التذكير والتأنيث "ليس كمثله شيء"

وأوضح أن اجتهادي المتواضع هو أن الأصل في اللغة التذكير.. ولكي نخصص التأنيث نستخدم إضافات كتاء التأنيث في الأفعال أو التاء المربوطة في الأسماء.

جاء هذا في رده علي حساب حنان محي والتي طالبت الحلفاوي بالإفادة عن سؤال نشرته إحدي صديقاتها : هو ليه الرب بيقع تحت حد التذكير مش التأنيث ..وده ليه تفضيل للذكور علي الإناث ، قائلة : استاذنا ممكن تفيدني في الموضوع دا".


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