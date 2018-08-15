"جبريل" يهاجم الرئيس التونسي ويستنجد بالأزهر

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شن الشيخ محمد جبريل هجومًا على الرئيس التونسي قائد السبسي، بسبب عدم العدول عن قرار "الميراث" والذى من شأنه جعل الرجل والمرأة متساويين فى الإرث.

وقال خلال تدوينة له على حسابه بموقع "تويتر": "أحكام الفرائض بينها الله بنفسه وقال (فريضة من الله) وقال (تلك حدود الله)".

وأضاف: "ثم يأتي رئيس دولة عربية ويتحدى من خلق وفرض، وهناك من يريد أن يفعل مثله، وهكذا ثوابت الدين يلعب بها؟ إلى متى هذا التهريج؟ أليس لهذا الدين رجال يدافعون عنه ؟".

واختتم تدوينته بقوله: "أين الأزهر قبلة العلم لكل الدنيا!!".

وكان الرئيس التونسي الرئيس التونسي السبسي قد طرح أمام البرلمان التونسي مقترحًا يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، في الوقت الذي شدد فيه أن تونس بلد ليبرالي.

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