مجلس الوزراء يعلن الإجازة الرسمية لعيد الأضحى

15 أغسطس 2018 - 10:22 ص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن الفترة من يوم الإثنين الموافق 20 من أغسطس عام 2018 ميلادية، حتى يوم الجمعة الموافق 24 من أغسطس عام 2018 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأضاف مدبولى فى بيان له أن الإجازة ستكون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.