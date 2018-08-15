مصر للطيران تنقل 4855 حاجا إلى الأراضى المقدسة اليوم

15 أغسطس 2018 - 10:28 ص

تقلع الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لسفر 4855 حاجًا بواقع 12 رحلة جوية إلى جدة لنقل 2232 حاجًا و11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2623 حاجًا.

وأضاف بيان صادر عن الشركة أن هؤلاء الحجاج تابعين لوزارة الصحة ومجلس الوزراء وتضامن بعثة المؤسسة وبورسعيد، وبعثات الداخلية، وترانزيت شارل ديجول ولندن ومدريد وبرشلونة وفينا وأبوجا وتورنتو وبانكوك والجزائر ودار السلام وأمستردام وشركات سياحة حج إفراد وأجانب بخلاف رحلات العمل.

وسيرت مصر للطيران أمس الثلاثاء 17 رحلة جوية أقلعت جميعها من مطار القاهرة ماعدا رحلة من مطار أسوان بمعدل 12 رحلة إلى جدة و5 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 3715 حاجًا.