"السيسي" يطالب رجال الصناعة بالاقتداء بتجربة مصنع الأسمنت فى العريش

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تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

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متابعات : حنان حمدتو

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تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسى" مع "ماكرون"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الحاضرين لمؤتمر افتتاحه مصانع ومشروعات تنموية فى بنى سويف بأن يتوقفوا أمام تجربة مجمع إنتاج الأسمنت والرخام فى بنى سويف والعريش، وذلك لأنها تستحق  الاقتداء.

وقال الرئيس خلال كلمته إن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين القطاع العام والسوق المصري حتى يتم ضبط آليات السوق الحر.

وشدد الرئيس السيسى على أن مجمع مصانع إنتاج الأسمنت والرخام جزء من الدولة وليس منفصلاً عنها، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات السوق المصرية فى هذا الصدد فرصة كبيرة من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.

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