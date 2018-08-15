» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها

15 أغسطس 2018 - 11:12 ص

وقعت فتاة تدعى فيليسيتي كاديتش تبلغ 19 عامًا في حب دميتها الزومبي.

وأكدت الفتاة المراهقة المقيمة بولاية ماساتشوستس أنها في علاقة رومانسية مع الدمية وتأمل الزواج منها في القريب العاجل.

ووفقًا لما ذكره موقع مترو، بدأت فيليسيتي علاقتها الغريبة منذ 3 سنوات بعد شراء الدمية من موقع للدمى المخيفة وهي في العمر الثالثة عشرة.

وأوضحت فيليستي أن مشاعرها لم تنمُ بطريقة رومانسية ناحية الدمية حتى بلغت السادسة عشرة، ولم تعترف بها في البداية، لكنها تعاملت مع مشاعرها ولم تتجاهلها، ورغم أن الكثيرين لا يفهمون هذه العلاقة فهي تحب دميتها ورسمت وشما باسمها" كيلي" على ذراعها، وتخطط الفتاة للزواج من دميتها في سبتمبر.