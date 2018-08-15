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"شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"

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حلا شيحة
حلا شيحة

عمرو محمد-متابعات

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آرت نت نيوز

قامت الفنانة حلا شيحة التي عادت من الاعتزال مرة أخرى بإنشاء حساب جديد على موقع تبادل الصور إنستجرام، وذلك بعد ظهور العديد من الحسابات المزيفة التى تحمل اسمها، وتنشر صورًا وتصريحات منسوبة لها، منذ قرار عودتها إلى التمثيل وخلعها الحجاب الأسبوع الماضي.

ومن جانبها روجت الفنانة هنا شيحة للحساب الجديد الخاص بشقيقتها حلا على "إنستجرام"، حيث نشرت صورًا من الحساب الجديد لحلا وكتبت: "هذا هو الحساب الوحيد لحلا شيحة على إنستجرام وأى حسابات أخرى فهى مزيفة.. تابع حلا شيحة على حسابها الجديد".

وأعلنت حلا شيحة عودتها للتمثيل وخلع الحجاب بعد اعتزال دام 12 عاماً، منذ تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وأثار الخبر جدلاً واسعًا فى العديد من الأوساط، مؤكدة فى تصريحاتها أن قرار العودة للتمثيل كان صعباً للغاية، وجاء بعد تفكير عميق ودرسته فترة طويلة، وفى النهاية وجدت أنها تشعر براحة نفسية كبيرة فى قرار العودة، وأنها تمتلك قدرة فنية كبيرة تجعلها قادرة على تعويض فترة غيابها.

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