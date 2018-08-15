اتبلينا بـ"محمود حسين" و"إبراهيم منير"

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استنكر أشرف عبد الغفار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المبادرة التي نادت بها الجماعة أمس فى الذكرى الخامسة لفض رابعة.

وأضاف على حسابه على "فيس بوك": "لعل هذا الحدث يدعونا أن ننظر علي أي قاعدة نسير، على قواعد الله عز وجل أم على قواعد المنهزمين نسير على قول الله، أم نسير على شعار "وقال محمود حسين وإبراهيم منير".

وأوضح أن مبادرة أمس من المبادرات التي ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة، مع التأكيد على بند ثابت السلمية الذي هو ثابتهم.

لك الله يا دعوة الإخوان ابتليتي بقيادات ضيعت عزك وهيبتك وشموخك، بحسب وصفه.

يذكر أن جماعة الإخوان أطلقت أول أمس الإثنين مبادرة لما اسمته بـ"الخروج من النفق المظلم".

وتضمنت المبادرة اعتبار الشعب المصدر الوحيد للشرعية، ورفض مناخ الاستقطاب، والتأكيد على أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم وأهمية تحقيق العدالة الناجزة.

وأضافت أن "أفضل طريق للخروج من هذا النفق المظلم هو عودة الرئيس الأسبق محمد مرسي لسدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة تشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء لأحد".

كما دعت إلى حوار وطنى مجتمعي شامل في مناخ صحي، حتى يمكن استعادة اللحمة الوطنية والانطلاق نحو وطن واحد لشعب واحد.

وأكدت أيضًا الاحتفاء بثورة يناير، وأن الجماعة فصيل وطني، وأن السلمية خيار التنظيم في التغيير والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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