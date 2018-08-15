أبو الهول الجديد ينعش السياحة بمصر

15 أغسطس 2018 - 11:21 ص

ذكر موقع "آرت نت نيوز" الأمريكي، أن اكتشاف السلطات المصرية تمثال أبو الهول "الجديد" بالقرب من وادي الملوك، ساهم بشكل كبير في إنعاش قطاع السياحة في مصر، فيما يرى آخرون أن اكتشاف التمثال لا يمثل مفاجأة، إذا سبق العثور على كثير من تماثيل أبو الهول فيما سبق.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن الاكتشاف جاء خلال أعمال التحديث لطريق الكباش التاريخي بين معبدي الأقصر والكرنك، منوهًا بأن أي اكتشاف جديد في دولة تعاني من أجل إعادة بناء القطاع السياحي يمثل عاملاً مساعدًا في سبيل انتعاشه".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن وزارة الآثار المصرية تدرس الكيفية المثلى لاستخراج التمثال من مكانه، حيث يأمل المسئولون في تجنب الإخفاق الذي شهده العام الماضي في القاهرة عندما تم رفع رأس تمثال لفرعون طوله 24 قدمًا بواسطة حفار ميكانيكي ما أثار اتهامات بالإهمال.

وتقرر توقف أعمال التحديث مؤقتًا في طريق الكباش، ووجه وزير السياحة خالد العناني الدعوة لسياح العالم لرؤية التمثال.

في السياق ذاته، قال باسم الشماع الباحث في المصريات، في تصريحات صحفية إن الاكتشاف لا يمثل مفاجئة حيث سبق العثور على العديد من تماثيل أبو الهول في أرجاء الأقصر خلال الأعوام الأخيرة.

ولفت الموقع إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد علامات تعافٍ بعد فترة ركود طويلة أججها عدم الاستقرار السياسي وسلسلة من الحوادث الإرهابية.

وفي العام الماضي، بلغ عدد الزائرين لمصر 8 ملايين مقابل 5 ملايين فحسب في 2016.

وأشار الموقع إلى أن رأس تمثال أبو الهول بشكل عام ترمز في الحضارة اليونانية القديمة إلى أنثى عديمة الرحمة تقتل وتلتهم كل من يعجز عن حل لغزها.

ولفتت إلى أن رأس أبو الهول الكبير في ميدان الجيزة جرى نحته لتحمل ملامح الفرعون خفرع.