5 طرق لعلاج تورم الساقين

15 أغسطس 2018 - 11:35 ص

قال موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي إن مشكلة تورم الساقين، أصبحت شائعة في أوساط النساء خاصة التي تسبب بدورها الكثير من الألم، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب بعض العادات السيئة التي يتم اتباعها، على غرار عدم القيام بأنشطة رياضية، أو ارتداء ملابس وأحذية ضيقة، فضلا عن تناول الكحول والتبغ.

وطرح الموقع تقرير لأهم العلاجات المنزلية والحلول الطبيعية، التي يمكن الاستعانة بها لمكافحة تورم الساقين، لافتًا إلى أن رفع الساقين إلى الأعلى يعد من أهم العلاجات المنزلية للأقدام المتورمة، وتعدّ هذه الطريقة بسيطة وفعالة، وتساعدك على الشعور بالراحة خلال بضع دقائق، حيث إن كل ما عليك فعله هو رفع قدميك إلى الأعلى. ويمكنك فعل ذلك وأنت مستلق على الأرض.

وأضاف التقرير أن حمام القدم يعد خيارًا ممتعًا لتخفيف التورم في الساقين، وبمرور الوقت، يساعدك هذا الخيار على الاسترخاء بشكل تام ، ويفضل استخدام هذه الطريقة قبل النوم، ويمكن تحضير هذه الحمامات باستخدام الماء فقط، أو إضافة بعض المكونات الأخرى، على غرار صودا الخبز وملح البحر والخل، فضلا عن بعض الزيوت الأساسية وكبريتات المغنيسيوم ويجب تسخين الماء بشكل جيد، ومن ثم وضع القدمين فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وأوضح الموقع أن هناك حماما يسمى التبايني، يعد من أكثر العلاجات بالماء فعالية لتورم الساقين، وذلك عن طريق معالجة الساقين باستخدام الماء بدرجات حرارة مختلفة. ويفضل استخدامه بشكل يومي وعند خضوعك لهذا النوع من العلاج، يجب عليك تغيير درجة حرارة الماء من البارد إلى الساخن، وتمرير رأس الدش من أعلى إلى أسفل ساقيك.

وذكر الموقع، أن التنظيف الجاف يعد من التقنيات البسيطة الشائعة بشكل متزايد، حيث إن كل ما تحتاجه هو فرشاة لفرك جسمك من الأسفل إلى الأعلى. ويمكنك تطبيق هذه التقنية على ساقيك المتورمة فقط، أو الاستفادة منها وتطبيقها على كامل الجسم. وتساعد هذه الطريقة البسيطة على تحسين التصريف اللمفاوي والدورة الدموية.

وأكد التقرير أن عملية تدليك الساقين منجزة لعلاج هذه الحالات، بزيت الصبار والنعناع بعد القيام بجميع العلاجات الأخرى. وتعمل هذه الطريقة على تعزيز آثار العلاجات السابقة، كما ستقوم بتغذية البشرة بعمق. وإذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من الراحة لقدميك، فعليك استخدام الهلام المستخرج من الصبار.