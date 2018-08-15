الرئيس السيسى: "مفيش حاجة ببلاش بعد كده"

15 أغسطس 2018 - 11:43 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تنشئ أكبر مشروع محاور في تاريخ مصر ما بين شرق النيل وغربه.

وأضاف السيسي خلال افتتاحه المجمع اليوم ، أن عدد المحاور سيبلغ 10 محاور وستختصر مسافة 100 كيلومتر إلى 25 كيلومترًا.

وتابع: "لكن زي ما أنا هعملك محاور تختصرلك 100 كيلو إلى 25 كيلو لما أعلّى عليك السعر ماتزعلش، لازم تدفع كارتة للمرور، مفيش حاجة ببلاش بعد كده".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أزاح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت فى الشرق الأوسط بمحافظة بنى سويف ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.