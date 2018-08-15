البابا "تواضروس" يوجه رسالة لأسرة الراهب القاتل

15 أغسطس 2018 - 11:47 ص

قالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا "تواضروس"، قد التقى شقيق الراهب المجرد أشعياء المقارى والمتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبومقار، وهو أحد الرهبان فى أديرة الصعيد، كما تحدث البابا تليفونيًا مع والدة إشعياء المقارى وأخيه.

في الوقت الذي أكد فيه القمص بولس حليم، لجريدة "المصري اليوم"، أن البابا أكد لشقيق الراهب "أشعياء" أنه لن يتأثر أو يضار مما قام به أخوه، وسيظل بديره، ولن يمس بأى شىء أو سوء، وأنه وأسرته لا علاقة لهم بما قام به أخوه.

وأضاف: "حرص البابا خلال اللقاء على الاتصال بوالدة الراهب أشعياء المقارى للشد من أزرها والتأكيد على أنه بابا للجميع، وأن الأسرة ليس لها ذنب فى جريمة ابنها. وأضافت المصادر أن اللقاء والمكالمة كان لهما طيب الأثر على الأسرة، وكانا بمثابة دفعة معنوية كبيرة لهم".

وأكد "حليم"، إن لقاء البابا جاء من منطق أبوته لكل الأقباط، وإن خطأ أحد أفراد الأسرة لا علاقة له بأسرته.

يذكر أن الراهب فلتاؤوس المقارى، قد قام بقتل الأنبا إبيفانيوس، بمساعدة الراهب أشعياء، وأعترف الاثنان أمام جهات التحقيق بجريمتهم، فيما قررت النيابة حبس الأول أربعة أيام والأخر 15 يومًا علي ذمة القضية.