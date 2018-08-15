غلق جزئى لشارع القومية بإمبابة لاستكمال إنشاء مترو الخط الثالث

15 أغسطس 2018 - 11:53 ص

شرعت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة فى تنفيذ خطة للتحويلات المرورية لإنشاء محطتى القومية العربية والدائرى بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة فى بيان له إن الخطة تستمر لمدة شهر وتتضمن إغلاق جزئى لشارع القومية العربية بإمبابة في الاتجاهين بجوار الجزيرة الوسطى بعرض 12 مترًا وطول 100 متر بداية من منزل الدائرى القوس الغربى حتى تقاطعه مع شارع العروبة.

وأضاف أنه سيتم استقطاع جزء من الشارع لتيسير الحركة المرورية بعرض 6 أمتار وطول 100 متر لكل من الاتجاهين على أن تقوم الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية قبل التحويلة بمسافة كافية والعلامات المضيئة ليلًا.