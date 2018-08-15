وفاة الحالة الـ15 بين الحجاج المصريين بالأراضى المقدسة

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الحجاج المصريون
الحجاج المصريون

وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الصحة

وفاة

الحجاج

المدينة المنورة

نمكة المكرمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة الحالة الخامسة عشرة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاجة تدعى عطيات محمد سعيد أحمد، 75 عامًا، من محافظة الوادي الجديد، وتتبع حج الداخلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له، إلى أن الحاجة عطيات توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة، لافتًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة بالأمس، عن  وفاة الحالة الثالثة عشر بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وهى حاجة تدعى سعاد محمد عبد الحافظ جويلى، 69 عامًا، من محافظة دمياط، وتتبع حج السياحة.

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