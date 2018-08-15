جامعة القاهرة تدخل ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم

15 أغسطس 2018 - 01:24 م

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ودخلت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاي الصينى لعام 2018.

وأضاف "الخشت"، أن التقرير أظهر أن جامعة القاهرة، هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت فى هذا التصنيف فى الفئة 401 إلى 500، وكذلك تفوقت على عدد من الجامعات ذات الشهرة العالمية.

يشار إلى أن تصنيف شنجهاى من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها، وتلك المعايير تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، إلى جانب جودة هيئة التدريس، ومستوى الأداء الأكاديمى، ومستوى الخريجين.