  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:22 م
بحث متقدم
زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

مرسي وفشير

فشير يحرج الإخوان برسالة قاسية عن "المبادرة"

خاشقجي : هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

خاشقجي: هذا ما طالبت به الإخوان قبل 5 سنوات

الرئيس السيسي

السيسي: عمال القومية للأسمنت رواتبهم وصلت لـ14 ألف جنيه

فيديو..عمر هريدي : الحزب الوطني على الجزمة

كواليس التحقيق مع نائب رئيس الزمالك

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

ارشيف

الترجى يجهز مفاجأة مدوية للأهلى

خالد أبو النجا: وأخيرًا بعض العدالة فى مصر

"أبو النجا" مدافعًا عن المثليين: "ليسوا قوم لوط"

تكفير أتباع الديانات الأخري ليس في "القرآن"

تكفير أتباع الديانات الأخرى ليس في "القرآن"

البابا

البابا "تواضروس" يوجه رسالة لأسرة الراهب القاتل

الخشت:

جامعة القاهرة تدخل ضمن أفضل 500 جامعة بالعالم

آخر الأخبار

القاهرة
القاهرة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

تفحم أتوبيس سياحي أعلى الدائري

#

لحظة وصول الرئيس السيسى إلى جامعة القاهرة

#

«الخشت»: نجحنا في العبور بالامتحانات دون «تسريبات»

#

«الخشت»: أحلم بتوفير بديل للمواد الخام المستوردة للأدوية

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ودخلت ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاي الصينى لعام 2018.

وأضاف "الخشت"، أن التقرير أظهر أن جامعة القاهرة، هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت فى هذا التصنيف فى الفئة 401 إلى 500، وكذلك تفوقت على عدد من الجامعات ذات الشهرة العالمية.

يشار إلى أن تصنيف شنجهاى من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها، وتلك المعايير تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، إلى جانب جودة هيئة التدريس، ومستوى الأداء الأكاديمى، ومستوى الخريجين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» منافس "أردوغان" توقع هبوط الليرة التركية
» كواليس تعذيب خادمة بطريقة مروعة فى مصر الجديدة
» ترامب يصف مستشارة سابقة للبيت الأبيض بـ"كلبة"
» رفض تسجيل براءة اختراع جهاز "غير أخلاقي" للمتعة الجنسية
» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ هذا الشاب
» 5 طرق لعلاج تورم الساقين
» براد بيت يتوقع هروب أنجلينا جولى بأطفالهما إلى لندن
» شاهد.. فتاة تقع في حب "دميتها "وتأمل الزواج منها
» بالفيديو.. موقف غريب فعله هذا التركي مع عروسه
» "شيحة" تنشئ حسابًا جديدًا على "إنستجرام"
» شاهد.. عربية ملاكي ضمن جهاز العروسة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية