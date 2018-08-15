كواليس التحقيق مع نائب رئيس الزمالك

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كشف عمر هريدي، عضو هيئة الدفاع في تحقيقات قضية حسابات نادي الزمالك، عن التهم التى وجهتها نيابة الأموال العامة للمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، قبل أن تقرر إخلاء سبيله.

وأوضح «هريدي»، أن الواقعة الأولى تمثلت في طلب إبراهيم من أندية رياضية أجنبية، إرسال أموال مستحقة للنادي على حسابات شخصية لعضو مجلس الإدارة هاني زادة، بعيدًا عن الحسابات الرسمية للنادي بالبنوك المحلية، مشيرًا إلى أن تلك الأموال كانت نظير صفقتي انتقال لاعبي الفريق محمد عبدالشافي وعمر جابر وفقا لما نشر بـ"الشروق".  

وذكر عضو الهيئة أن الواقعة الثانية هي إمضاء نائب رئيس نادي الزمالك على شيكات بنكية تم صرفها بالجنيه المصري وتغييرها خارج السوق الرسمية للدولار الأمريكي بقيمة قاربت نحو 94 ألف دولار، عن طريق محمد حسين أبو طالب أمين خزانة النادي والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت أمس  الثلاثاء، إخلاء سبيل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بضمان وظيفته، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية، وسبق أن قررت إخلاء سبيل رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة النادي سابقًا، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.


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