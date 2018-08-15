شاهد.. صدمة رجل عقب اكتشاف عمر زوجته الحقيقي

15 أغسطس 2018 - 01:35 م

اكتشف رجل عمر زوجته الحقيقي، التي كانت أكبر منه بـ20 سنة مما كان يعتقد، عندما داهمت الشرطة الصينية بيت دعارة.

وذكرت التقارير المحلية أن الرجل كان يعتقد أن زوجته ولدت في أكتوبر 1988، وبعد مزيد من التحقيقات، اكتشفت الشرطة أن السيدة كذبت على زوجها واعترفت أنها كانت تستخدم هوية مزورة وأنها ولدت في يوليو 1968.

ومما يثير الصدمة كان الزوج البالغ من العمر 27 عاما يعتقد أنه زوجته البالغة من العمر 50 عاما كانت تبلغ 30 عامًا فقط، وقال إن الكذبة ترجع إلى عقد من الزمن عندما تقابلا، حيث كان عمره 17 عاما، وهي في عمر العشرين.

وقالت شقيقة السيدة إنها كذبت على زوجها خوفًا من عدم زواجها إذا علم بعمرها الحقيقي وطلاقها السابق، وأفادت الشرطة أن الزوجين حكما عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها 5000 يوان. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيستمر زواجهما بعد معرفة الحقيقة.