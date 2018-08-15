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استقبال 36733 حالة مرضية بالبعثة الطبية المصرية فى الحج

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وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الصحة

الحجاج

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى اليوم  36733 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 34095 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2638 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 84 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 48 حالة بعد تمام شفائها، وما زال 36 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 22 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك بإجمالي 72 غسلة كلوية، كما أنه تلقت حالة واحدة العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لحالات الأورام.

كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.


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