السعودية تهدي مفتي مصر قطعة من كسوة الكعبة

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وزير الحج السعودي يكرِّم مفتي الجمهورية

خالد الشرقاوي

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كرم وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية؛ "تقديرًا لدوره في نشر الفكر الإسلامي في العالم وما يقوم به من جهد في مواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام".

وأهدى وزير الحج السعودي قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إلى المفتي، وذلك على هامش الدورة الثالثة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى التي تنظمها وزارة الحج، تحت عنوان: "شرف الزمان والمكان.. في طمأنينة وأمان".

جدير بالذكر أن المفتي قد شارك في أعمال ندوة الحج الكبرى، حيث ألقى كلمة استعرض فيها مجهودات المملكة السعودية في تيسير مناسك الحج والاعتناء بالأماكن المقدسة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين من داخل المملكة وخارجها.


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