» ارتفاع بسعر الريال السعودى أمام الجنيه

15 أغسطس 2018 - 05:04 م

ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أخر أيام الجسر الجوى لنقل ضيوف بيوت الله الحرام لأداء فريضة الحج.

وزاد سعر الريال نحو قرش في بنك قناة السويس، ليصل إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية في بنك القاهرة 4.74 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع بزيادة نحو قرش في البيع.

ووصل سعر الريال، في بنك الإسكندرية إلى 4.72 جنيه للشراء بتراجع نحو قرش، وبلغ 4.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة السعودية في البنك الأهلي، عند 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال في بنك مصر 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.