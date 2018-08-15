تجديد حبس المتهمين برشوة الشروق 15 يومًا

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الرقابة الإدارية

جهاز مدينة الشروق

جددت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، حبس 7 متهمين من قيادات جهاز مدينة الشروق 15 يومًا، لاتهامهما بتقاضى الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقوا فى 20 يونيو الماضى القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسؤول النظافة وموظف أخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئولى شركة للنظافة.

يأتى ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التى تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.


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