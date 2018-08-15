» ألمانيا تعلن وقوفها إلى جانب الاقتصاد التركي

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ميركل وأردوغان
ميركل وأردوغان

خالد الشرقاوي

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تركيا

ميركل

الاقتصاد التركي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن قوة الاقتصاد التركي مهمة بالنسبة لبلادها.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي جمعها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن أردوغان وميركل، بحثا خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في سوريا، وفق وكالة "الأناضول".

وتطرقا خلال مباحثتهما إلى المستجدات الراهنة، واللقاء الذي سيجمعهما نهاية سبتمبر/أيلول المقبل في برلين.

كما اتفق أردوغان وميركل، على عقد لقاء يجمع وزير الخزانة والمالية التركي، مع وزيري الاقتصاد والمالية الألمانيين، خلال الأيام المقبلة.

وأكدا عزمهما على تعزيز علاقات التعاون بين تركيا وألمانيا، من خلال تبادل المباحثات والزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.


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