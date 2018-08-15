» غلق معبر رفح 6 أيام لإجازة عيد الأضحى

15 أغسطس 2018 - 05:37 م

أعلنت إدارة معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة إغلاقه لمدة 6 أيام متتالية تبدأ الإثنين المقبل في كلا الاتجاهين لحلول عيد الأضحى.

ونوهت إدارة معبر رفح البري (تتبع الجانب الفلسطيني) إلى مواطنيها، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن توقف العمل في المعبر في كلا الاتجاهين وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وأكدت أنه سيتم استئناف العمل في معبر رفح صباح يوم الأحد 26 أغسطس الجاري عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.



