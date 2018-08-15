» طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

15 أغسطس 2018 - 06:17 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 – 35

وسط الدلتا 24 – 34

الإسكندرية 26 – 32

الإسماعيلية 23 – 35

شرم الشيخ 28 – 38

الغردقة 28 – 38

مرسى علم 27 – 36

أسيوط 24 – 37

الأقصر 26 – 40

اسوان 28 – 41.